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Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kimmiş! Görenler 'İnanamıyorum' deyip kalakalıyor

Magazin Haberleri

Türkiye'nin en çok seven filmleri arasında yer alan Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran ismin, ünlü oyuncu Fatma Karanfil olduğunu öğrenenler, 'İnanamıyorum' deyip kalakalıyor.

Türkiye'de geçmiş yıllarda çekilen filmler ve dizilerde rol alan oyuncuların kim olduğu, günümüzde bile çok merak ediliyor. İşte o filmlerden biri de yayınlandığı döneme damga vuran Keloğlan filmi.

FATMA KARAKTERİNİ CANLANDIRIYORDU

Bu dizide Fatma karakterine can veren bir isim vardı ki, güzelliğiyle görenleri büyüyordu. O ismin ünlü oyuncu Fatma Karanfil olduğunu yıllar sonra öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kimmiş! Görenler 'İnanamıyorum' deyip kalakalıyor

"ŞİMDİKİ HALİ DE ÇOK GÜZEL"

Karanfil'in son halini görenler, "Bence hiçbir şey kaybetmemiş, hala çok güzel" yorumlarında bulunuyor.

İşte ünlü oyuncunun son hali:

Keloğlan'ın Fatma'sı bakın kimmiş! Görenler 'İnanamıyorum' deyip kalakalıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Fatma Karanfil Keloğlan Magazin Haberler

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