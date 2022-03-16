Kayıp bir kadını arayan Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında isyan ederek avazı çıktığı kadar bağırdı

Uzun bir süredir Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında ortalık karıştı. Sevgilisi olan kızları zorla evinde tutarak fuhuş yaptırmaya zorladığı iddia edilen Ali Borazan hakkında konuşan Yılmaz, canlı yayında öfkeden deliye döndü.

İDDİALAR KAN DONDURDU

İddiaların odağındaki Ali Borazan ile anne canlı yayında yüzleşti. Evli ve bir çocuk annesi Özlem'i evinde zorla tutmakla itham edelin Ali Borazan'ın genç kadına şiddet uygulayıp zorla madde verdiği ileri sürüldü. Özlem'in 9 aylık çocuğunun cinsel organında sigara söndürdüğü öne sürülen Ali Borazan canlı yayına bağlandı ancak Özlem'in yüzünü göstermedi.

DİDEM ARSLAN CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Didem Arslan Yılmaz, emniyet birimlerine ve olayda adı geçen herkese tepki gösterdi. Canlı yayında "Çıldıracağım artık, yeter" diye bağıran Yılmaz, şu sözlerle isyan etti: "Sen kimsin ya... Kadınların biri geliyor biri gidiyor fuhuş yapılıyor. Sayın İzmir Emniyet Müdürü bana 'kendi rızasıyla orada kalıyor' diyorsunuz. O kadın kendi rızasıyla kalıyorsa kameraların karşısına geçip 'ben bu adamı seviyorum kendi rızamla kalıyorum' demez mi? Allah'ınızı kitabınızı severseniz kurban olayım ya. Sonra bu kadının parçalanmış cesedini mi arayalım sizinle beraber. Olacak iş mi ya? Ben çıldıracağım ya... Şu anda kadını göstermiyor. 9 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Orasına burasına sigara basmışlar. Cinsel organında sigara söndürmüşler ben söylerken çok kötü oluyorum. Yazık ya... Burası kabus evi. Ali Borazan karşısında benim de can güvenliğim yok. Tehdit edip kapattı. Bir zahmet evine gidip o kadınla bir konuşur musunuz? Bu yayını ben İzmir Emniyeti'ne yapıyorum. Başka kimseye yapmıyorum."