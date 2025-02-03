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Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

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NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin son bölümüne kayınpeder ile gelinin öpüşme sahnesi dikkat çekti. Birçok izleyici bu durumun normalleştirilmesine tepki göstererek "RTÜK göreve" çağrısında bulundu.

Türk edebiyatının ünlü romancılarından Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), ressam Fahrünnisa Zeid, Türkiye'nin ilk oyma gravür kadın sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırlarını izlediğimiz ' Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar' dizisi her bölümüyle adından söz ettiriyor.

İZLEYİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Önceki akşam 5. bölümüyle ekrana gelen diziye Şakir Paşa'nın, gelini Aniesi ile öpüşme sahnesi damga vurdu. Bu sahne izleyiciyi epey sinirlendi. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Her şeyi bu kadar normalleştirmelerini kabul edemiyorum
  • Görmediğimiz bir bu kalmış, bunu da gördük
  • Toplumun ahlak yapısını iyiden iyiye bozuyorlar
  • RTÜK göreve

DİZİNİN SENARİSTİ ÜNLÜ GAZETECİNİN EŞİ

Yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın yaptığı, senaryosunu ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın kaleme aldığı dizide Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer alıyor.

Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMehmet Karakus:

siyonistlerin kanalı normal bence

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Haber YorumlarıAli Hızel:

Fox tv geniş bi kanal normaldir

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıCAN Işık:

Lan Daha beterleri var uzatmayın

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıMengele:

Gercekten cok müslüman bir ülke bunu hiristiyan bile yapmaz ahlaksizligin bir numarasi

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıbrtcn:

İyi de dizi olmuş bir olay üstüne kurgulanmış

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıVEFA:

Oturun ula yerinize, alt tarafı bir dizi, senaryo! Yobazlığın hiç gereği yok!

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ızlemeyın kardesım kumanda elınzde degılmı..sabah progları cokmu faydalı..hergun oynuyor

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıBuğra Er:

Alın size sözde dındar gecınen akkkepe ulkesı

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıEmin YILDIZ:

iğrençsiniz ya şu hale bak

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ses çıkarmadığına göre, Rtük'ünde hoşuna gidiyor galiba böyle görüntüler. Ahlak sıfıra inmiş.

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