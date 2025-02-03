Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk edebiyatının ünlü romancılarından Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), ressam Fahrünnisa Zeid, Türkiye'nin ilk oyma gravür kadın sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırlarını izlediğimiz ' Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar' dizisi her bölümüyle adından söz ettiriyor.

İZLEYİCİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Önceki akşam 5. bölümüyle ekrana gelen diziye Şakir Paşa'nın, gelini Aniesi ile öpüşme sahnesi damga vurdu. Bu sahne izleyiciyi epey sinirlendi. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Her şeyi bu kadar normalleştirmelerini kabul edemiyorum

Görmediğimiz bir bu kalmış, bunu da gördük

Toplumun ahlak yapısını iyiden iyiye bozuyorlar

RTÜK göreve

DİZİNİN SENARİSTİ ÜNLÜ GAZETECİNİN EŞİ

Yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın yaptığı, senaryosunu ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın kaleme aldığı dizide Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer alıyor.