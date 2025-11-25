'Kaygısızlar' dizisinin 'Kepçe'si yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Doksanlı yılların en çok izlenen komedi dizilerinden biri olma özelliği taşıyan "Kaygısızlar"ın başrollerinde pek çok ünlü isim yer alıyordu.

Bunlar arasında Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Gülçin Hatıhan Çiçek gibi birçok isim bulunuyordu.

Dizinin oyuncularının son hali hayranları tarafından sık sık merak ediliyor. Bunlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de dizide "Kepçe" karakterini canlandıran Şakir Aras oldu.

Ünlü ismin son hali bir Instagram sayfasında paylaşıldı. Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü ismi kimse tanıyamadı.