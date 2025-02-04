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Kayahan'ın kızı Beste Açar, aldatıldığını casus programı ile öğrendi

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Kayahan'ın kızı Beste Açar, eşi Evren Bölek ile ihanet nedeniyle boşanıyor. İddiaya göre Beste Açar, eşinin telefonuna casus yazılım yükleyerek aldatıldığını tespit etti.

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, eşi Evren Bölek ile boşanmaya karar verdi. İddiaya göre Beste Açar, eşinin telefonuna casus yazılım yükleyerek aldatıldığını tespit ettiği için boşanıyor.

Beste Açar, 2022'de evlendiği Evren Bölek'ten boşanmak için mahkemeye başvurdu.

CASUS PROGRAMI EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın iddiasına göre Beste Açar, eşinin telefonuna casus program yükledi ve onu çapkınlık yaparken yakaladı. Boşanma davası açan Açar, eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrendi.

BARIŞMAYA ÇALIŞIYOR

Eşi Evren Bölek ise durumu öğrendikten sonra hemen evden ayrılıp Urla'ya gitmek zorunda kaldı. Urla'daki ortak tanıdıkları ise Evren Bölek'in hâlâ eşini unutamadığını ve boşanmak istemediğini Beste Açar'a söyleyerek ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, aldatıldığını casus programı ile öğrendi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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