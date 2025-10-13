Katy Perry ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau öpüşürken görüntülendi

Katy Perry ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau birlikte bir yatta görüntülendi. Ünlü pop yıldızı kısa süre önce dokuz yıllık birlikteliğinin ardından nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrılmıştı. Görünüşe göre Katy, ayrılığın ardından yola Trudeau ile devam ediyor. İkili, Katy'ye ait olduğu düşünülen yatta öpüşürken kameralara yakalandı.

Daily Mail tarafından yayınlanan fotoğraflarda Dark Horse şarkıcısı, saçlarını topuz yapmış halde tek parça bir mayo giyerken, Justin Trudeau'nun mavi pantolonuyla ve gömleksiz olduğu görülüyor. Katy, Trudeau'nun boynuna ve omuzlarına kollarını dolarken, ünlü siyasetçi ellerini Katy'nin beline yerleştirip kalçasından tuttu.

İkilinin, Kaliforniya'nın Santa Barbara kıyısında demirlemiş bir teknede oldukları bildirildi. Katy Perry ve Justin Trudeau'nun, Temmuz ayında Katy'nin Lifetimes dünya turnesi sırasında Montreal'de bir restoranda birlikte görülmelerinin ardından aşk dedikoduları çıkmıştı.

Bir kaynağa göre:

"Katy pek çok detayı kendine saklıyor ama onun hâlâ ona çok ilgi duyduğu açıkça belli. İkisi de çok meşgul ve farklı şehirlerde oldukları için fiziksel olarak birlikte olamıyorlar. Ama eğer uzak mesafe ilişkisine değecek biri varsa, o kesinlikle Justin. Katy onu çok seviyor, o da Katy'yi. Hatta aralarında büyülenecek kadar bir bağ olduğunu bile söyleyebilirim."