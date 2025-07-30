Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Montreal'deki lüks bir restoranda baş başa akşam yemeği yerken görüntülendi. TMZ'nin yayınladığı görüntülerde ikilinin oldukça samimi ve keyifli bir sohbet içinde olduğu görüldü.

Pazartesi akşamı Le Violon adlı mekânda buluşan ikili, çeşitli kokteyller içip birkaç farklı yemeği paylaştı. Görgü tanıkları, deniz mahsullerinin ağırlıkta olduğu menüde ıstakozun da yer aldığını aktardı. Katy Perry'nin, Trudeau'nun anlattıklarını ilgiyle dinlediği ve zaman zaman masaya doğru eğilerek dikkat kesildiği gözlemlendi.

Güvenlik görevlilerinin de mekânın bar bölümünde, sırtları çifte dönük şekilde oturup onları aynalı camdan izlediği belirtildi. Yemek esnasında restoran şefi masaya gelerek ikiliyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Perry ve Trudeau, yemek sonrası mutfağa giderek çalışanlara bizzat teşekkür etti.

Katy Perry, Kanada turnesi kapsamında şu sıralar ülke genelinde konserler veriyor. Ünlü şarkıcının bu akşam Ottawa'da sahneye çıkması, ertesi gün ise yeniden Montreal'de performans sergilemesi bekleniyor.

BEKARLIĞIN TADINI ÇIKARIYORLAR

Katy Perry, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmış, ayrılığın ardından bekar hayatına dönmüştü. Eski çiftin bir kız çocuğu bulunuyor. Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie ile resmen ayrılmıştı.

İkilinin buluşması, sosyal medyada da gündem oldu.