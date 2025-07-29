Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi

ABD'li şarkıcı Katy Perry, Montreal'da eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemek yerken görüntülendi.

KATY PERRY, ESKİ KANADA BAŞBAKANI İLE AKŞAM YEMEĞİNDE

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, konser için Kanada'ya gitti. Oyuncu sevgilisi Orlando Bloom'dan geçtiğimiz ay ayrılarak 9 yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü pop yıldızı, sürpriz bir isimle görüntülendi.

40 yaşındaki Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile Montreal'de şık bir restoranda akşam yemeği yerken amatör kameralara yakalandı. Çiftin neşeli ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.