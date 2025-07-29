Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi

Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, konser için gittiği Kanada'da ülkenin eski Başbakanı Justin Tredau ile bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Çiftin romantik halleri dikkat çekti.

ABD'li şarkıcı Katy Perry, Montreal'da eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemek yerken görüntülendi.

KATY PERRY, ESKİ KANADA BAŞBAKANI İLE AKŞAM YEMEĞİNDE

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, konser için Kanada'ya gitti. Oyuncu sevgilisi Orlando Bloom'dan geçtiğimiz ay ayrılarak 9 yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü pop yıldızı, sürpriz bir isimle görüntülendi.

Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi

40 yaşındaki Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile Montreal'de şık bir restoranda akşam yemeği yerken amatör kameralara yakalandı. Çiftin neşeli ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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