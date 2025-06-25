Kate Middleton bu hafta resmi etkinliklere katılmayacak

Kate Middleton bu hafta resmi etkinliklere katılmayacak
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Kanser tedavisinin ardından kamuya açık etkinliklere temkinli şekilde dönen Galler Prensesi Kate Middleton, bu hafta hiçbir resmi görevde yer almayacak. Ancak Wimbledon'a katılması ve temmuz ayında Fransa Devlet Ziyareti'nde bulunması bekleniyor.

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisinin ardından görevlerine temkinli şekilde dönerken, bu hafta hiçbir resmi etkinliğe katılmayacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prenses, geçen hafta düzenlenen geleneksel Royal Ascot at yarışlarına da katılım göstermedi.

Kensington Sarayı kaynakları, Prensesin iyileşme sürecini öncelik haline getirdiğini ve kamu görevlerine dönüşte dikkatli bir denge aradığını belirtiyor. Kate, geçtiğimiz sonbaharda kemoterapi tedavisini tamamlamış ve kamuya açık görevlerine kademeli olarak geri dönmeye başlamıştı. Son olarak "Trooping the Colour" töreninde ve "Garter Günü" etkinliğinde boy göstermişti.

WİMBLEDON'A GİTMESİ BEKLENİYOR

Daily Mail'in Kraliyet Editörü Rebecca English'in aktardığına göre, Galler Prensesi bu hafta boyunca herhangi bir resmi kraliyet görevine katılmayacak. Ancak 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Wimbledon tenis turnuvasına katılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

TEMMUZ'DA FRANSIZ DEVLET ZİYARETİNDE ROL ALABİLİR

Kate Middleton'ın, 8-10 Temmuz tarihleri arasında Windsor Kalesi'nde gerçekleşecek olan Fransa Devlet Ziyareti'ne de dâhil olması bekleniyor. Ancak ziyarete eşlik eden ihtişamlı devlet yemeğine katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
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