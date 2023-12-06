Üye Girişi
Haberler

Kate Middleton altın elbisesi ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Galler Prensesi Kate Middleton, Buckingham Sarayı Noel Diplomatik Resepsiyonu'nda elbisesi ve Diana'nın tacıyla kamera karşısına geçti. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken Middleton, şıklığıyla bir kez daha büyüledi.

3 çocuk annesi Galler Prensesi Kate Middleton, Buckingham Sarayı Noel Diplomatik Resepsiyonu'na katıldı. Middleton, elbisesi ve tacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ELBİSESİ 129 BİN TL

Galler Prensesi, Buckingham Sarayı resepsiyonunda parıldayan altın rengi Jenny Packham elbisesiyle ve Diana'nın Cambridge Lover's Knot tacıyla görüntülendi. Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensi'nin eşlik ettiği 41 yaşındaki Kate, pullu süslenmiş, yaklaşık 129 bin TL değerindeki pembe altın Jenny Packham 'Georgia' elbisesiyle ilgi odağı oldu.

TACI 12 KEZ TAKTI

Kate Middleton, davette Kraliçe Mary'nin Sevgilisinin Düğüm Tacı'nı taktı. Galler Prensesi,bu tacı 2015'ten bu yana 12 kez taktı. Bu parça, aynı zamanda onu birçok kez giyen merhum kayınvalidesi Prenses Diana'nın da favorisiydi.

Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı

Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı

Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı

Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Kate Middleton Magazin Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar (1)

Alkurt:

Kacinci yüzyildayiz hala kral karaliceyiz sömrü devletiyiz deseniz daha dogru olur.

Yanıtla00
title