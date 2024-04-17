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Kaşı Sarıldı

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Dokunulmazlık oyununda Nefise ile Berna kafa kafaya çarpıştı ve Berna kanlar içerisinde yerde kaldı. Doktorun müdahalesi sonrası Berna'nın kaşı sarıldı.

KAŞI SARILDI

Dokunulmazlık oyununda Nefise ile Berna kafa kafaya çarpıştı ve Berna kanlar içerisinde yerde kaldı. Doktorun müdahalesi sonrası Berna'nın kaşı sarıldı.

berna9999

DÖRDÜNCÜ VE SON ADAY BELLİ OLDU

Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de 4'er oy aldı. Bu durumda takım kaptanı olan Ogeday gitme adayını belirledi.

Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu Berna kanlar içerisinde kaldı

Ogeday dördüncü ve son gitme adayı olarak Batuhan'ı belirledi. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan gitme adayı oldu.

EŞLEŞMELER DE BELLİ OLDU

Düelloda eşleşecek yarışmacıları Acun Ilıcalı açıkladı. Yunus Emre Yaman ile eşleşti. Özgür de Batuhan ile oynayacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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