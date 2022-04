Karnı burnunda Rihanna, iç çamaşırsız pozlar verdi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve rapçi erkek arkadaşı ASAP Rocky, şimdilerde ilk bebekleri için gün sayıyor. Hamileliği boyunca göbeğini açıkta bırakan kıyafetler tercih eden Rihanna, Vogue dergisi için kamera karşısına geçerek cesur pozlar verdi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

İddialı kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren Rihanna, dergi için iç çamaşırsız pozlar verdi. Ünlü ismin küvette verdiği poz da dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 126 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Rihanna'nın pozları kısa sürede 5 milyondan fazla beğeni aldı.

"HAMİLELİĞİMDE AŞIRI YORGUN OLUYORUM"

Yaptığı açıklamada hamileliğini öğrendiği anı anlatan Rihanna, "Ne zaman yumurtladığımı falan bilmiyorum. Sadece eğlendik. Sonra test yapınca hamile olduğumu fark ettim. Hiç vakit kaybetmeden erkek arkadaşıma testi gösterdim. Ertesi sabah doktorun muayenehanesindeydim ve yolculuğumuz başladı" dedi.

Hamileliğinde yaşadığı belirtileri anlatan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bazen aşırı yorgun oluyorum. Buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor."