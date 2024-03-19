Üye Girişi
Haberler

Kanye West'in konserinde ortalık karıştı! Trans birey önüne geçen herkesi yumrukladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kanye West'in konserinde trans bir kadınla erkeklerin arasında kavga çıktı. Trans kadın yumruklar savurduğu kavga, çevredekiler tarafından kayda alındı.

Son zamanlarda eşi ve kendisinin kıyafet tarzıyla gündemden düşmeyen Kanye West'in son konseri olaylı geçti. Konser esnasında seyirciler arasında kavga çıktı.

KAVGAYI AYIRIP DANS ETTİLER

California'da düzenlenen uluslararası hip-hop müzik festivali Rolling Loud'da Kanye'nin performansı sırasında trans kadın ile birkaç erkek arasında çıkan kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. Üstüne gelen kişilere yumruklar savuran trans bireyin o anları da çevredekiler tarafından anbean kayda alındı. Kavgayı durdurmak için araya giren kişilerin ortalığın sakinleşmesiyle bir anda dans etmeye başlaması da herkesi şaşkına çevirdi.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Kanye West'in geçen ay piyasaya sürülen 'Vultures 1' adlı albümü Billboard 200 listesinin zirvesine çıktı ve iki hafta boyunca orada kalmıştı. West'in müzik festivalindeki performansı beklentileri karşılayamadı. Kanye sahneye Ty Dolla Sign, Quavo ve kızı North ile çıktıysa da, bazı hayranlar etkilenmedi. Kanye'nin neredeyse duyulmayan sahnesi yaklaşık bir saat sürdü ve hayal kırıklığı yaratan performansı sona erdikten sonra bir DJ yarım saat boyunca Ye'nin eski hitlerini çaldı.

Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı

Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı

Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı

Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Kanye West Ünlüler 3.Sayfa Müzik Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title