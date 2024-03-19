Kanye West'in konserinde ortalık karıştı! Trans birey önüne geçen herkesi yumrukladı

Son zamanlarda eşi ve kendisinin kıyafet tarzıyla gündemden düşmeyen Kanye West'in son konseri olaylı geçti. Konser esnasında seyirciler arasında kavga çıktı.

KAVGAYI AYIRIP DANS ETTİLER

California'da düzenlenen uluslararası hip-hop müzik festivali Rolling Loud'da Kanye'nin performansı sırasında trans kadın ile birkaç erkek arasında çıkan kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. Üstüne gelen kişilere yumruklar savuran trans bireyin o anları da çevredekiler tarafından anbean kayda alındı. Kavgayı durdurmak için araya giren kişilerin ortalığın sakinleşmesiyle bir anda dans etmeye başlaması da herkesi şaşkına çevirdi.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Kanye West'in geçen ay piyasaya sürülen 'Vultures 1' adlı albümü Billboard 200 listesinin zirvesine çıktı ve iki hafta boyunca orada kalmıştı. West'in müzik festivalindeki performansı beklentileri karşılayamadı. Kanye sahneye Ty Dolla Sign, Quavo ve kızı North ile çıktıysa da, bazı hayranlar etkilenmedi. Kanye'nin neredeyse duyulmayan sahnesi yaklaşık bir saat sürdü ve hayal kırıklığı yaratan performansı sona erdikten sonra bir DJ yarım saat boyunca Ye'nin eski hitlerini çaldı.