Kanye West, eşi Bianca Censori'ye cinsel saldırıda bulunan kişiye saldırdı

Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan ve cinsel tacizde bulunan bir kişiye karşı koyarken yüzüne vurduğu olay hakkında konuştu. Bu olayın ardından rapçi, saldırı ve darp suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Rapçi Kanye West, müzisyen Justin Laboy'un sunduğu "The Download" programına katılarak yaşananları anlattı. Kanye, tatildeyken Bianca'nın "şatoda banyoya giderken" saldırıya uğradığını söyledi. Kendisinin bu olaya doğrudan tanık olmadığını, ancak Bianca'nın kendisine olayı anlattığını belirtti.

Ertesi gün yapılan açıklamada, "Bianca, dün gece fiziksel bir saldırıya maruz kaldı. Saldırgan, onu belinden tutarak döndürdü ve öpmeye çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

Polis yetkilileri, geçen Salı akşamı gerçekleşen bu olayda Bianca'ya yapılan saldırının, Kanye'nin sert tepkisini tetiklediğini aktardı. Ayrıca, olayda taraflardan kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.