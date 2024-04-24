Üye Girişi
Haberler

Kanye West, eşi Bianca Censori'ye cinsel saldırıda bulunan kişiye saldırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü rapçi Kanye West, eşi Bianca Censori'ye yönelik bir saldırıya karşı koyma girişimi sonucu darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. West, tatildeyken Censori'nin saldırıya uğradığını ve kendisinin bu olaya tanık olmadığını, ancak Censori'nin kendisine olayı anlattığını belirtti. Polis yetkilileri, saldırının Kanye'nin sert tepkisini tetiklediğini ve olayda kimse yaralanmadığını belirtti.

Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan ve cinsel tacizde bulunan bir kişiye karşı koyarken yüzüne vurduğu olay hakkında konuştu. Bu olayın ardından rapçi, saldırı ve darp suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Rapçi Kanye West, müzisyen Justin Laboy'un sunduğu "The Download" programına katılarak yaşananları anlattı. Kanye, tatildeyken Bianca'nın "şatoda banyoya giderken" saldırıya uğradığını söyledi. Kendisinin bu olaya doğrudan tanık olmadığını, ancak Bianca'nın kendisine olayı anlattığını belirtti.

Ertesi gün yapılan açıklamada, "Bianca, dün gece fiziksel bir saldırıya maruz kaldı. Saldırgan, onu belinden tutarak döndürdü ve öpmeye çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

Polis yetkilileri, geçen Salı akşamı gerçekleşen bu olayda Bianca'ya yapılan saldırının, Kanye'nin sert tepkisini tetiklediğini aktardı. Ayrıca, olayda taraflardan kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.

Kanye West, eşi Bianca Censori'ye cinsel saldırıda bulunan kişiye yumruk attığı için darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Kanye West Ünlüler Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Merve kimdir? Merve kaç yaşında, nereli? Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmacısı kim? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Nisan günün maçları nereden izlenir? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE | Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Mehmet Ali Yılmaz'ın hastalığı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz kimdir? 25 Nisan Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Nisan burç yorumları nedir? Yarın okullar tatil mi? 25 Nisan okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne? Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne? Mehmet Ali Yılmaz kimdir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz kaç yaşındaydı ve nereli? MEHMET ALİ YILMAZ ÖLDÜ MÜ? Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü mü bulundu, ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title