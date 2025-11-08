Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları yayınladı

Oyunculuk kariyerine ara verip dört yıl önce Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, sade ve doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. Bu kararıyla uzun süre magazin gündeminde konuşulan Ünal, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla sevenlerini hem şaşırttı hem duygulandırdı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuş, hastalığın erken evrede tespit edildiğini ve tedavi sürecine umutla devam ettiğini belirtmişti.

"DAĞ GİBİ GÜÇLÜ HİSSETTİM"

Ünal, şimdi ise tedavinin ilk dönemine ait saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Yanında kızı ve kız kardeşiyle birlikte olduğu anları paylaşan sanatçı, duygusal notunda şu ifadeleri kullandı: Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Irmak Ünal'ın bu içten paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı. Takipçileri, "Seninle gurur duyuyoruz", "Gerçek bir savaşçısın" ve "Bu süreci sevginle aşacaksın" mesajlarıyla moral verdi.