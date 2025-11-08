Haberler

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları yayınladı

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları yayınladı
Bir süredir Bali'de yaşayan ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz haftalarda 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ünal, bu kez tedaviye başladığı döneme ait saçlarını kazıttığı anları paylaşarak "Kızım ve kız kardeşim yanımdaydı, üç kuşak sevgiyle birbirimize sarıldık" notunu düştü.

  • Irmak Ünal 10 aydır meme kanseri ile mücadele ediyor.
  • Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları sosyal medyada paylaştı.
  • Hastalık erken evrede tespit edildi ve tedavi süreci devam ediyor.

Oyunculuk kariyerine ara verip dört yıl önce Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, sade ve doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. Bu kararıyla uzun süre magazin gündeminde konuşulan Ünal, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla sevenlerini hem şaşırttı hem duygulandırdı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuş, hastalığın erken evrede tespit edildiğini ve tedavi sürecine umutla devam ettiğini belirtmişti.

"DAĞ GİBİ GÜÇLÜ HİSSETTİM"

Ünal, şimdi ise tedavinin ilk dönemine ait saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Yanında kızı ve kız kardeşiyle birlikte olduğu anları paylaşan sanatçı, duygusal notunda şu ifadeleri kullandı: Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Irmak Ünal'ın bu içten paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı. Takipçileri, "Seninle gurur duyuyoruz", "Gerçek bir savaşçısın" ve "Bu süreci sevginle aşacaksın" mesajlarıyla moral verdi.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİslam İSLAMOĞLU:

Galiba gidici

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Yıldız:

kadınlarda meme erkeklerde prostat kanserinin tedavisi yok bir miktar ölümü geciktiriyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

İlahı ya rabbel âlemin bütün hastalara olduğu gibi sana da Şafii ismiyle şifa versin. rabbim seni sevdiklerine bağışlasın inşallah

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Makyajın, sözde bakım ürünlerinin, aşırı kullanımlarının zararları.. devam edin aferin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
