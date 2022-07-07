Kanserle boğuşan ünlü sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber! Hayranları Instagram'a koştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanserle boğuşan ünlü sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber! Hayranları Instagram'a koştu

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Bir süreden bu yana kanserle boğuşan ünlü sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi. İmmünoterapi tedavisi olumlu sonuçlar veren Uğur, konserlere başlayacak.

Türkiye'de milyonlarca hayranı bulunan MFÖ grubunun solistleri arasında yer alan sevilen sanatçı Özkan Uğur, yeniden kanser hastalığına yakalanması nedeniyle herkesi üzüntüye boğmuştu. Özkan Uğur'dan gelen son haberin ardından hayranları Instagram'da paylaştığı gönderinin altına akın etti.

Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, immünoterapi tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ve Ağustos ayından itibaren MFÖ olarak konserlere devam edeceklerini duyurdu.

Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İmmünoterapi Tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim."

Uğur'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Hayranları, ünlü sanatçıyı çok özlediklerini belirterek, geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Kanserle boğuşan ünlü sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber! Hayranları Instagram'a koştu

Haberler.com - Magazin

Özkan Uğur Mfö Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title