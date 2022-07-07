Kanserle boğuşan ünlü sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber! Hayranları Instagram'a koştu

Türkiye'de milyonlarca hayranı bulunan MFÖ grubunun solistleri arasında yer alan sevilen sanatçı Özkan Uğur, yeniden kanser hastalığına yakalanması nedeniyle herkesi üzüntüye boğmuştu. Özkan Uğur'dan gelen son haberin ardından hayranları Instagram'da paylaştığı gönderinin altına akın etti.

KONSERLERE BAŞLAYACAK

Özkan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, immünoterapi tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ve Ağustos ayından itibaren MFÖ olarak konserlere devam edeceklerini duyurdu.

"HERKESE HAYIRLI BAYRAMLAR"

Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İmmünoterapi Tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim."

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Uğur'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Hayranları, ünlü sanatçıyı çok özlediklerini belirterek, geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

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