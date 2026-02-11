Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın'dan yürek sızlatan yorum
Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti. Arslan fenalaştığı sırada hastaneye yetiştiren kişinin eşi Hicran Akın olduğu öğrenildi. Akın'ın eşine saatler önce yazdığı yorum ise gündeme geldi.
- Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın, eşinin bir paylaşımına 'Canım benim' yorumunu yazdı.
- Hicran Akın, sosyal medya hesabında eşine sarıldığı bir fotoğraf paylaştı ve 'Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun.' notunu ekledi.
Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğarken, eşi Hicran Akın'ın vefattan kısa süre önce yaptığı yorum yürekleri sızlattı.
Çift sosyal medya birbirlerine yaptıkları sevgi dolu yorumlar daha önce de takipçilerinin beğenisini topluyordu.
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabında eşine sarıldığı bir kareyi paylaşmış ve 'Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun.' notunu eklemişti.