Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın'dan yürek sızlatan yorum

Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğarken, eşi Hicran Akın'ın vefattan kısa süre önce yaptığı yorum yürekleri sızlattı.

Hicran Akın'ın, eşinin bir paylaşımına 'Canım benim' yorumunu yazdığı görüldü.

Çift sosyal medya birbirlerine yaptıkları sevgi dolu yorumlar daha önce de takipçilerinin beğenisini topluyordu.

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabında eşine sarıldığı bir kareyi paylaşmış ve 'Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun.' notunu eklemişti.