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Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor

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Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara, uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren diziden üzücü haber geldi. Annem Ankara dizisinin 15. bölümde final yapacağı belirtildi.

Kasım ayından beri yayınlanan dizi, ilgi çekici konusu ve nostaljik atmosferiyle izleyiciden tam not alırken beklenmedik bir haber geldi. Her çarşamba izleyiciyi ekran başına kitleyen ve başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un yer aldığı Annem Ankara dizisi final yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 13 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi 15'inci bölümde final yapacak. Sevilen dizisinin ani final kararı alması izleyici üzerken, konu ile ilgili yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor

İKİLİ UZUN YILLARDIR EKRANLARDAN UZAKTI

Mehmet Günsür son olarak 2012-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa karakteriyle ekrana gelmişti. Bergüral Korel'i ise 2016-2018 yıllarında Vatanım Sensin dizisinde izlemiştik.

Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor

ANNEM ANKARA'NIN KONUSU

Gerçek hayattan uyarlanan ve senaryosunu Başak Angigün'ün yazdığı, BKM imzalı Annem Ankara dizisi, 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olan Zuhal'in kendisini aldatan eşi Hasan ve desteğini görmediği ailesini bir kenarda bırakarak, üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmasını anlatıyordu.

Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan Teke:

Açık saçık sevişme sahneleri olmayan nadir dizilerden, final yapmamalı kesinlikle

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