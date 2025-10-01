Haberler

Kanal D, Eylül Ayını Reyting Şampiyonu Olarak Kapatıyor
Kanal D, eylül ayında prime time'da birinci olarak televizyon reytinglerinde zirveye yerleşti. 'Uzak Şehir' ve 'Arka Sokaklar' gibi diziler büyük ilgi görürken, yeni dizi 'Güller ve Günahlar' 11 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

TÜRKİYE'nin televizyonu Kanal D, total hedef kitlede prime time birincisi olarak eylül ayını şampiyon olarak kapattı.

DİZİLERLE FARK ATTI

Türk izleyicisinin ilk tercihi olan Kanal D'nin beğenilen dizisi 'Uzak Şehir', sezonun en yüksek açılış reytingine imza attı. Kanalın fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da Ali karakterinin dönüşü ve Hüsnü Çoban'ı vurması milyonları ekrana kilitledi. Büyük ilgi gören 'Eşref Rüya', reytinglerde futbol maçlarına kafa tuttu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR GELİYOR

Yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan eylül ayının şampiyonu Kanal D, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i bir araya getiren yeni dizisi 'Güller ve Günahlar'ı 11 Ekim'de izleyiciyle buluşturacak. Kanalın üçüncü sezonu merakla beklenen sevilen dizisi 'İnci Taneleri'de yakında sürprizlerle ekrandaki yerini alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
