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Kanal D'den kendilerine "Mal" diyen Farah Zeynep Abdullah'a videolu cevap

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Mehmet Ali Erbil'in Kanal D ekranlarında program yapacağını duyan Farah Zeynep Abdullah'ın "Ne mal kanal" tepkisine cevap gecikmedi. Kanalın hesabından yapılan paylaşımda oyuncuya Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki bir sahneyle gönderme yapıldı.

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Ali Erbil'in Kanal D'de program yapacağını duyunca kanalı hedef alan bir paylaşım yaptı. Abdullah'ın paylaşımına kanaldan cevap gecikmedi.

DİZİDEN SAHNE YAYINLANDI

Kanal D'nin "İşte parmağın sahibi geldi" başlığıyla yaptığı program tanıtımına tepki gösteren Abdullah, "Iyy Kanal D ne kadar mal bir kanal" yorumunu yapmıştı. Oyuncunun paylaşımına bir gün sonra kanaldan cevap geldi. Kanalın X hesabından Farah Zeynep Abdullah'ın başrol olduğu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde bir sahne yayınlanarak gülücük emojisi konuldu. Yapılan paylaşım hesaba da sabitlendi. Kanalın tepkisini gören oyuncu ise "Ya çen 1 gün çonya bana laf mı çoktun. Sabitlemiş... Aylin rahmet istedi diye yorumladım" karşılığını verdi.

Farah Zeynep Abdullah'ın kadrosunda yer aldığı ve hayran kitlesinin genişlemesinde büyük katkısı olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmıştı.

Kanal D'den kendilerine 'Mal' diyen Farah Zeynep Abdullah'a videolu cevap

Haberler.com / Bilal Ceran - Magazin

Öyle Bir Geçer Zaman Ki Farah Zeynep Abdullah Mehmet Ali Erbil Kanal D Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Ismail Oktay:

Bunlara prim verme!! Harika cevap Kanald D. Avrupaya HD yayin verdiginiz icin tesekkürler

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