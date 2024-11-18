Üye Girişi
Haberler

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarkalı avukat Victoria Kjaer Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman, yarışma sonrası sitem ederek "TOP 30 bekliyordum açıkçası... Çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım" dedi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, '2024 Kainat Güzeli' oldu. Dansçı ve avukat olan 21 yaşındaki güzel, 126 yarışmacıyı geride bıraktı. Theilvig, yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu. Türkiye'yi temsil eden 20 yaşındaki Ayliz Duman ise dereceye giremedi.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti

"DEMEK Kİ HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ"

Duman, final gecesinin ardından "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel, bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ãœlkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum. TOP 30 bekliyordum açıkçası... Çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti, iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu. Mesajlarınızı görüyorum ve tek tek okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR ESTETİĞİM YOK" DEMİŞTİ

Ayliz Duman, hakkındaki "estetikli" yorumları için şu ifadeleri kullanmıştı: "Tabii ki de her yerim doğal. 18 yaşına girdiğimde heves edip dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetiğim yok. Aldığım yorumların yüzde 85'i iyi diyebilirim ama 'estetik güzeli' diyerek beni eleştirenler de oldu."

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

İşte Rojin'in kaybolmadan 2 gün önce çekilen son görüntüleri
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSokrates:

aptal aptal konuşursan böyle elenirsin

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Neye çalıştın, nasıl çabaladın? Bu işe çalışmak nasıl oluyor?

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kızımız pek de güzelmiş. Yazık olmuş

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasef Behar:

Hakkını yemişler Bu jurılerı hepsı satılmış

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan duz:

Bizdeki sabaniyeden iyi

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayri:

Vay be kainat deyince ünvan daha mı buyuyor eskiden dünya güzeli falan vardı bu kainat muhabbeti girince mars ay pluton gezegenlerini de mi kapsıyor onların adayları nerede onlarda canlı yayın yaptılarmı mars güzeli kaçıncı olmuş meraktan çatlıcam

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

süt gibi hatun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuranokten Okten:

Hakkını yemişler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

bu çene doğal mıymış?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRedkit Düldül:

çok çalıştım derken ?!?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.