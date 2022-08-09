Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John'dan acı haber geldi. 73 yaşındaki John'un meme kanseri sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇİFTLİĞİNDE VEFAT ETTİ

"Grease"deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü Olivia Newton John, Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ DUYURDULAR

Acı haberi John'un yakınları, oyuncunun sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ailesi ve arkadaşları yanındayken huzurlu bir şekilde vefat etti. Herkesin bu çok zor zamanda ailenin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OLIVIA NEWTON JOHN KİMDİR?

Olivia Newton-John (26 Eylül 1948, Cambridge - 8 Ağustos 2022, Güney Kaliforniya), İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu. Altın Küre ödülüne aday olmuştur. Başarılı vokali ünlenmesini sağlamıştır.

Sanatçı, 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda da Birleşik Krallık'ı temsil etmiş ve dördüncü olmuştu.

Olivia Newton John, kariyerindeki en büyük başarısını ise John Travolta ile birlikte rol aldığı müzikal "Grease"in film uyarlamasıyla elde etmişti.

"Grease"in popülaritesi, 1978'deki ilk gösteriminden bu yana özel gösterimlerle devam ediyor.

1992'deki bir turne öncesi meme kanseri teşhisi konan Newton John, hastalığı atlatmasının ardından meme kanseri ile mücadele savunucusu olmuştu. Ünlü isim, Avustralya'nın Melbourne kentinde kendi adını taşıyan sağlık merkezi kurmuştu.

Olivia Newton John'a 2013 yılında tekrar meme kanseri teşhisi konmuş ve hastalığı bir kez daha yenmişti.

2018'de filmin 40. yıl dönümüne özel gösterimi için Travolta ile yeniden bir araya gelmişti.