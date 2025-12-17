Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Şu sıralar "En Hamarat Benim" programıyla ekranlarda yer alan ünlü sunucu Kadir Ezildi, yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ezildi, bu kez geçmişte geçirdiği bir operasyonla yeniden konuşuldu.

Paylaştığı fotoğrafta burnunun sargılı olduğu görülen Kadir Ezildi, kısa sürede hayranlarından çok sayıda mesaj aldı. Gelen sorular üzerine açıklama yapan Ezildi, görüntünün güncel olmadığını belirterek kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

2020 YILINDA BURUN AMELİYATI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Bir takipçisinin "Burnunu mu yaptırdın?" sorusuna yanıt veren Ezildi, 2020 yılında burun ameliyatı geçirdiğini hatırlattı. Ameliyatın yeni olmadığını vurgulayan ünlü sunucu, söz konusu fotoğrafın geçmişe ait olduğunu ifade etti.

Kısa süreli paniğe neden olan paylaşımın gerçeğinin ortaya çıkmasıyla birlikte takipçileri rahatladı.