Haberler

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temizlik konusundaki takıntısıyla tanınan ve şu sıralar "En Hamarat Benim" programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Ezildi'nin burnu sargılı halde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşması, sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerine neden oldu. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Ünlü sunucu, söz konusu görüntünün yeni olmadığını, geçmişte geçirdiği burun ameliyatına ait bir kare olduğunu açıkladı.

Şu sıralar "En Hamarat Benim" programıyla ekranlarda yer alan ünlü sunucu Kadir Ezildi, yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ezildi, bu kez geçmişte geçirdiği bir operasyonla yeniden konuşuldu.

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Paylaştığı fotoğrafta burnunun sargılı olduğu görülen Kadir Ezildi, kısa sürede hayranlarından çok sayıda mesaj aldı. Gelen sorular üzerine açıklama yapan Ezildi, görüntünün güncel olmadığını belirterek kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

2020 YILINDA BURUN AMELİYATI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Bir takipçisinin "Burnunu mu yaptırdın?" sorusuna yanıt veren Ezildi, 2020 yılında burun ameliyatı geçirdiğini hatırlattı. Ameliyatın yeni olmadığını vurgulayan ünlü sunucu, söz konusu fotoğrafın geçmişe ait olduğunu ifade etti.

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısa süreli paniğe neden olan paylaşımın gerçeğinin ortaya çıkmasıyla birlikte takipçileri rahatladı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan cephesinden ilk açıklama
19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

19 yaşında 3 yıldır evliydi! Eşi tarafından katledildi
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı

Yeni otoyol geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
title