Kadınlara hakaret ederek röportaj yapmıştı ,sınır dışı edildi

Avusturya'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray'ın bir sokak röportajı sosyal medyada gündem olmuştu. Eray'ın bir kadına hakaret yağdırması tepki çekti. Eray, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Avusturya'dan sınır dışı edildi. Eray, sınır dışı edildiğini çektiği bir video ile duyurdu.

Avusturya'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray'ın yaptığı sokak röportajında bir kadına giyiminden dolayı hakaret etmesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi Eray'a söylemlerinden dolayı tepki gösterdi.

''BÖYLE GİYİYORSUN İNSANLARIN ABDESTİNİ KAÇIRIYORSUN''

Viyana'da yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Mesut Can Eray isimli erkek, Viyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı. Genç kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve Eray'a gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti. Başlatılan soruşturma sonucunda ise Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi. Eray, sosyal medyada yayınladığı bir başka videoda da yaşadığı durumu açıkladı.