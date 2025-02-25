YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara'yı şaşkına uğrattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile hayatımıza giren Wanda Nara İstanbul'a geldi. Düzenlenen bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' seçilen Nara, tören öncesinde bir kadın hayranının kendisini omzundan öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yle olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 17. Best of Europe Awards töreninde 'yılın kadını' ödülünü aldı. Tören için Arjantin'den İstanbul'a gelen Wanda Nara'yı bir kadın hayranının omzundan öptüğü anlara ait görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nara, törenden kareleri ve bir hayranının kendisini omzundan öptüğü anı da hesabından paylaşarak bu özel anları takipçileriyle paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Nara'nın 'Yılın kadını' ödülünü alması eleştirileri de beraberinde getirdi.Sosyal medya kullanıcıları, "Başka aday yoktu sanırım", "Ne yaptı da bu ödülü aldı", "Nara'dan başka aday var mıydı?", "Hangi kritere göre bu ödülü aldı" şeklinde yorumlar geldi.

Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara'yı şaşkına uğrattı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
img

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
img

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

yılın kadını ödülünü almasının sebebi ne anlamadım ama hayırlı olsun hayranının öptüğü yer tuaf geldi

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıo. kara:

o Müslüman değil. ahirette abla belki O senin ayağını öpecek de sen farkında değilsin abla onun...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

iste boyle kötü örnek teşkil eden insanlar el üstünde tutulduğu için genclerimiz bunları goruyor bunları örnek alıyor bir bilimci bir Din hocası ile foto çektiren var mi o başörtülü coktan imani alındı kalbi mühürlendi farkında değil Allah kanunlari eğlence üzerine kurulmadı ki boş boş yakinda dünyanın kaç bucak olduğunu hepimiz öğreneceğiz az kaldi

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Ccc:

Allah akil fikir versin .

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Kocak:

Yılın aldatan yılanı seçilmiş

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

sacmaliga bakarmisin, yilin kadini ne alaka ya? 3 kurus parayla 3 cocuguna bakmaya calisan kadina verilsin o ödüller.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.