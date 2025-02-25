Kadın hayranının öpücüğü Wanda Nara'yı şaşkına uğrattı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yle olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 17. Best of Europe Awards töreninde 'yılın kadını' ödülünü aldı. Tören için Arjantin'den İstanbul'a gelen Wanda Nara'yı bir kadın hayranının omzundan öptüğü anlara ait görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nara, törenden kareleri ve bir hayranının kendisini omzundan öptüğü anı da hesabından paylaşarak bu özel anları takipçileriyle paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Nara'nın 'Yılın kadını' ödülünü alması eleştirileri de beraberinde getirdi.Sosyal medya kullanıcıları, "Başka aday yoktu sanırım", "Ne yaptı da bu ödülü aldı", "Nara'dan başka aday var mıydı?", "Hangi kritere göre bu ödülü aldı" şeklinde yorumlar geldi.