Kaan Yıldırım kaslarıyla şov yaptı, Salih Bademci'den yorum gecikmedi: Abartmasak mı?

Mevlana dizisindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şimdilerde oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

"ABARTMASAK MI?"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, kaslarını sergilediği pozlarını paylaştı. Oyuncunun kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan pozlarına yorum da gecikmedi. Peş peşe yer aldığı projelerdeki başarısıyla alkış toplayan Salih Bademci de oyuncunun pozlarına yorumsuz kalamadı. Eğlenceli üslubuyla tanınan Bademci, Yıldırım'ın paylaşımına "Abartmasak mı? Evet biraz kıskançlık içerebilir. Ne var" dedi.

İşte Kaan Yıldırım'ın pozları...