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Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu

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Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk çocukları Jack Blues'un doğumunu duyurdu. Ancak mutlu görüntünün arkasında sorunlar olduğu iddia ediliyor. Hailey'nin aşırı harcamaları ve Justin'in finansal sıkıntıları gündeme geldi. Justin'in 2023'te müzik kataloğunu 200 milyon dolara satması tartışma yarattı. Çift 2015'te tanıştı, 2018'de nişanlandı ve gizlice evlendi, 2019'da büyük düğün yaptı. Yeni ebeveynlik süreçleri, geçmiş sorunları ve gelecek beklentileri merak konusu.

Justin Bieber (30) ve eşi Hailey Bieber (27), Cuma günü ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, erkek bebeklerine "Jack Blues Bieber" adını verdi. Justin, bebeğin ayağının fotoğrafını Instagram'da paylaşarak haberi duyurdu.

Hailey, son bir aydır kamuoyundan uzak duruyordu. Çiftin hamileliği altı ay boyunca gizli tutmayı başardığı ve ancak Mayıs 2024'te açıkladığı belirtildi.

Ancak, çiftin mutlu görüntüsünün arkasında bazı sorunlar olduğu iddia ediliyor. Kaynaklar, Hailey'nin aşırı harcamalar yaptığını ve Justin'in finansal sıkıntı yaşadığını öne sürüyor. Justin'in 2023'te müzik kataloğunu 200 milyon dolara satması da tartışma konusu oldu.

Çiftin ilişkisi 2015'te başladı, 2018'de nişanlandılar ve aynı yıl gizlice evlendiler. 2019'da büyük bir düğün töreni yaptılar.

Bu yeni gelişme, çiftin hayatında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak, iddia edilen finansal ve kişisel sorunların nasıl çözüleceği merak konusu.

Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu

Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu

Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Justin Bieber 3-sayfa 3.Sayfa Magazin Finans Yaşam Haberler

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