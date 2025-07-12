Justin Bieber eski menajerine 31,5 milyon dolar ödedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile onu küçük yaşta keşfedip kariyerine yön veren eski menajeri Scooter Braun arasındaki gerginlik, büyük bir maddi anlaşmayla sona erdi.

İkili arasında 2022 yılında iplerin tamamen koptuğu iddia edilmişti. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre taraflar, yaklaşık 31,5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

İPTAL EDİLEN TURNENİN BEDELİNİ ÖDEDİ

İddialara göre Justin Bieber, 2022'de iptal ettiği "Justice" turnesi için önceden aldığı avansın bir kısmını geri ödemek zorunda kaldı. Bu kapsamda eski menajeri Scooter Braun'a 26 milyon dolar ödedi. Söz konusu para, turne organizatörü AEG Presents'a Bieber adına Braun'un şirketi HYBE tarafından önceden ödenmişti.

Ayrıca Bieber'ın, geçmişte ödemediği menajerlik komisyonları için de 5,5 milyon dolar daha ödediği belirtildi. Böylece toplam ödeme 31,5 milyon dolara ulaştı.

YILLAR SÜREN İŞBİRLİĞİ BİTMİŞTİ

Scooter Braun, Justin Bieber'ı 2000'li yılların sonlarında YouTube'da keşfetmiş ve onu genç yaşta müzik dünyasına kazandırmıştı. Yıllarca birlikte çalışan ikili, son dönemde yollarını ayırmıştı. Anlaşmaya dair henüz taraflardan resmî bir açıklama gelmedi.