Justin Bieber'dan şaşırtan hamle! Türk şarkıcıyı takibe aldı

Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında yorgun ve bitkin halde görüntülendi. Sosyal medyada uyuşturucu kullanımıyla ilgili ima ettiği paylaşımlar, tuhaf kıyafet tercihleri ve ani ruh hali değişimleri, ünlü ismin ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiği izlenimini güçlendirdi.

EŞİ DUA İSTEMİŞTİ

Eşi Hailey Baldwin, yakın çevresine "Lütfen onun için dua edin" çağrısında bulunurken, Justin'in durum karşısında çaresiz kaldığını itiraf etti. Baldwin'in bu sözleri, çiftin içinde bulunduğu zorlu süreci gözler önüne serdi.

"BANA YÜRÜDÜ" DEMİŞTİ, HAKLI ÇIKTI

Justin Bieber son olarak ise sosyal medyada yaptığı bir hamleyle gözleri tekrar üzerine çekti. Dünyaca ünlü şarkıcı Instagram sayfasından şarkıcı Aleyna Tilki'yi takibe aldı. Bieber'ın bu beklenmedik etkileşim hamlesi, müzik dünyasında yeni bir gelişmenin habercisi olabilir.

ARALARINDA GEÇEN ANIYI ANLATMIŞTI

Aleyna Tilki, 2022 yılında katıldı bir programda Justin Bieber hakkında konuşmuştu. Tilki, Los Angeles bir otelde Justin Bieber ile karşılaştığı, ünlü şarkıcının kendisine yürüdüğünü söylemişti. Aleyna Tilki ifadeleri kullanmıştı, "Justin Bieber, evlenmeden önce, The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Sufle yemek için gittim. Yaşım tutmadığı için bara oturmama izin vermediler. En azından bekleyene kadar orada oturmak istedim. Sonra yanımda bir çocuk geldi ama çingen yani. Ben de işte bu ne yapıyor burada işsiz falan dedim. Çocuk garsona 'Biraz beklesin burada sıkıntı yok' falan dedi. Bende 'Bu kim? Mekânın sahibinin oğlu falan mı?' demiştim. Sürekli kulağıma gelip, bir şeyler söylüyor. Bende 'Sürekli kulağıma bir şey söyleme. Çünkü ben çok ünlüyüm kendi ülkemde' dedim. O da 'Tamam o zaman' dedi. 'Ben sana masa ayarlıyorum, orada takıl"