Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen Amber Heard'ün mal varlığı merak konusu oldu - Haberler

Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır süren dava sonuçlandı. 7 kişilik jüri heyeti, Heard'e iftiralarında dolayı 50 milyon dolarlık dava açan Johnny Depp'i haklı buldu. Eski eşine yüklü miktarda tazminat ödeyecek olan Heard'ün mal varlığı da merak konusu oldu.

15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Jüri bunun yanı sıra Heard'ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

FİLMLERDEN ALDIĞI ÜCRETİ AÇIKLADI

Amber Heard, filmlerin gişedeki performanslarına dayalı olarak kendisine 'Aquaman' için 1 milyon dolar ve 'Aquaman ve Kayıp Krallık' için 2 milyon dolar ödendiğini doğruladı.

KAZANÇLARININ BİR KISMINA EL KONULABİLİR

Aktris ödeme yükümlülüğünü yerine getiremezse ve Heard'ün gerekli kazanç potansiyeline sahip olduğu tespit edilirse, mahkeme ünlü ismin ücretinin bir kısmına el koyabilir.

OTURDUĞU EVİN TAPUSU KENDİSİNE AİT DEĞİL

Amber Heard, duruşmada Los Angeles'ın yaklaşık 120 mil doğusunda, California'nın Yucca Vadisi'ndeki mütevazı bir evde yaşadığını söyledi. Ancak bahsedilen evin tapusunun Heard'e ait olmadığı öğrenildi. Tapunun gizemli sahibi, evi 2019'da 570 bin dolara satın aldı. 2015 yılında inşa edilen özel evde üç arabalık bir garaj ve yaklaşık 2.500 fit kare yaşam alanı bulunuyor. Üç yatak odası olan ev altı dönümlük bir arazi üzerine kurulu.