Jess Molho, 22 yıllık eşinden boşanacağı söylentisini yalanladı

Bir süredir TV8 ekranlarında Demet Akalın ile program yapan ünlü sunucu ve oyuncu Jess Molho'nun 22 yıl önce evlendiği Zeynep Molho ile aralarının açıldığı ve ayrılık kararı aldıkları ileri sürüldü. Ünlü isimden ayrılık iddiasına cevap geldi.

16 ve 14 yaşında iki çocukları olan Molho çiftinin boşanma kararı alarak mahkemeye başvurduğu hatta velayet konusunda da anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Evliliğini gözlerden uzak şekilde sürdüren Jess Molho, eski partneri magazin yorumcusu Yağmur Çevik'e yaptığı açıklamada boşanma iddiasını yalanladı. Molho'nun yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.