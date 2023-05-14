Jennifer Lopez ve Ben Afleck çifti bir kez daha tartışırken görüntülendi

20 yıl önce biten ilişkilerine yeniden şans vererek nikah masasına oturan Ben Afleck ve Jennifer Lopez çifti, sık sık herkesin içinde tartışları görüntülerle gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir galada kamera karşısında tartışan çift, bu sefer de araç içinde tartışırken görüntülendi.

20 yıl önce ilişkilerini noktalayarak yollarını ayıran Ben Affleck ve Jennifer Lopez, geçtiğimiz sene temmuz ayında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla gündeme gelen çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü.

ARAÇ İÇİNDE TARTIŞTILAR

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck önce 'The Mother' adlı filmin galasında tartışırken görüntülendi. Kameralara aldırış etmeden tartışan çift, bu sefer de araçlarında gergin halde objektiflere takıldı. DailyMail'de yer alan habere göre, Beverly Hills'te kırmızı ışıkta durdurulurken hararetli görünen başka bir tartışmaya girerken yakalandılar. çift ise uzun süredir gündeme geldikleri tartışma haberleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

KAMERA KARŞISINDA TARTIŞMIŞTI

Ben Afleck ve Jennifer Lopez çifti geçtiğimiz gün de The Mother filminin galasında kamera karşısında tartışmıştı. Kırmızı halıda poz vermek için kamera karşısına geçen çift, bir ara sebebi bilinmeyen bir şekilde birbirine bağırmıştı. Tartışma sırasında Lopez'in kocası Ben'e kol ve el hareketleri yaptığı görülmüştü. Kameralar karşısında tartışan çift, daha sonra öpüşerek poz vermişti.

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