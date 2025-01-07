Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden aşk yaşamaya başlamış ve bir yıl sonra da evlenmişti. Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin mutluluğu uzun sürmemiş ve mayıs ayında haklarında ayrılık haberleri çıkmıştı.

Lopez, ağustos ayında ise mahkemeye başvurarak boşanma davası açmıştı. 55 yaşındaki Lopez ile 52 yaşındaki Affleck'in boşanma dilekçesinde, boşanma gerekçesi 'şiddetli geçimsizlik' olarak gösterilmişti.

People dergisinin haberine göre, Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra resmen boşandı.

"DERSİMİ ALDIM"

Lopez, ayrılığın ardından verdiği bir röportajda, "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım. Bu sadece 30 yılımı aldı" demişti.

Jennifer Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in ise Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuğu bulunuyor.