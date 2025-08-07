Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı
Haber Videosu

Jennifer Lopez'in İstanbul konseri öncesi uğradığı Chanel mağazasına "müşteri sınırı" gerekçesiyle alınmaması gündem oldu. Durumu prosedür kapsamında değerlendiren marka, görevli güvenlik personeline herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Jennifer Lopez, 2019'daki konserinden sonra ilk kez İstanbul'da sahne aldı. 90 kişilik dev ekibiyle İstanbul'a gelen Lopez, İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşen konserde yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. 15'i sahne performanslarıyla desteklenen toplam 50 şarkı seslendiren sanatçı, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

CHANEL MAĞAZASINDA PROSEDÜR UYGULAMASI

Konserden bir gün önce İstanbul'a gelen Lopez, korumaları eşliğinde İstinye Park'ta alışveriş turuna çıktı. Ünlü sanatçı, bu sırada uğradığı Chanel mağazasında içerideki müşteri sayısının dolu olması nedeniyle kısa süreli bir karışıklık yaşadı. Mağazanın güvenlik görevlisi, pandemi sonrası devam eden "sınırlı müşteri" politikası çerçevesinde Lopez'i içeri alamayacağını belirtti.

Daha sonra mağaza çalışanları durumu fark ederek Lopez'i içeri davet etti ancak sanatçı bu teklifi nazikçe geri çevirdi.

FİRMA ÇALIŞANINI DESTEKLEDİ

Yaşanan olay sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "dünya starına yapılan saygısızlık" olarak yorumlansa da, mağaza tarafının politikayı uygulayan güvenlik görevlisiyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadığı öğrenildi. Firma yetkilileri, görevlinin yalnızca prosedürü uyguladığını ve bu nedenle bir kusur görülmediğini belirtti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup

Erdoğan kaleme aldı! AK Parti şehit ailelerine bu mektubu ulaştıracak
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...

Sahte diploma skandalında iddianameden kan donduran yeni ayrıntı
Trafikte acımasız saldırı! Defalarca yumrukladı

Trafikte acımasız saldırı! Defalarca yumrukladı
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

Bu işte bir iş var ben bu güne kadar hiç bir mağazanın müşteri kovduğunu görmedim

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr.bulentuluer:

Sen yurt dışında mağazalarda kapı önündeki sıraları görsen. Burda kovmamış , içerisi dolu, biraz bekleyin demiş.

yanıt24
yanıt2
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

chanel diyor bu tarz mağazalarda Dünyanın her yerinde eleyerek alırlar zengin olmadığa ikna olmuş iseler almazlar. Ya zenginliğin gözükecek ya da seni tanıyacaklar zengin olduğunu bilecekler. Tarzları farklidır sana şöyle bir örnek vereyim mesela ali koç avrupada bir rolex mağazasına girdi ardından arap bir milyarder girdi ali koçu kolundan tutup atıp sadece o milyarder arapla ilgilenirler

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıBaranKurt:

Reklamın iyisi kötüsü olmaz bilerek yapildi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Channel mağazası lüks ve amerika da yaygın bir mağaza... Şu olay amerika da olsa gündelik herhangi bir olay gibi muamele görürdü. Türkiye de neredeyse 1 haftadır şu saçma olay konuşuluyor.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın dostlar. Reklamın kötüsü olmazmış? Oradan 3 bin dolarlık akış veriş. Yapsa ne olur yapmasa ne okur Chanel e. Ama bu haber tüm dünyada herkese ulaştı mı? Ulaştı! Gerisi yalan. İşte bu dik duran firma. Bravo prensiplerine sahip güvenilir. 3 -5 dolara yapılır mı bu reklam.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu

20 yaşındaki üniversite öğrencisi orman yolunda ölü bulundu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu

İtirafçı olan iş insanından İmamoğlu'nu zora sokacak sözler
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

E-Devlet'i kontrol edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.