Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri'nin hazırlıkları sırasında yüzünden yaralandı. Yaralanma sonucunda burnuna dikiş atılan Lopez, durumu Instagram hesabından paylaştı. Yaralanan şarkıcı, bir hafta ve bolca buz uygulamasından sonra kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Lopez, yaklaşık iki hafta sonra Amerikan Müzik Ödülleri'ni sunacak.

Jennifer Lopez, 26 Mayıs'ta sunacağı 2025 Amerikan Müzik Ödülleri'nin hazırlıkları sırasında yüzünden yaralandı. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu talihsiz olayı Instagram hesabından paylaştı.

Lopez, Salı günü burnuna buz koyduğu bir fotoğraf paylaşarak "Bu oldu..." diye durumu duyurdu. Sonraki paylaşımında burnundaki kesiği gösteren bir özçekim yayınladı ve yaralanmanın "Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında" gerçekleştiğini belirtti.

Yaralanan burnu için Beverly Hills'te bulunan plastik cerrah Dr. Diamond'a başvuran Lopez, "Beni diktiğiniz için teşekkürler Dr. Diamond. Bir hafta ve bolca buz uygulamasından sonra yepyeni gibiyim" mesajını da ekledi.

Lopez, yaklaşık iki hafta sonra Las Vegas'taki BleauLive Tiyatrosu'nda Amerikan Müzik Ödülleri'ni sunacak. Daha önce 2015 yılında da aynı törene ev sahipliği yapmıştı. Organizasyonun CEO'su Jay Penske, "Jennifer'ın inanılmaz yeteneği ve benzersiz sahne varlığı onu bu görevin ideal sunucusu yapıyor" açıklamasında bulundu.

Bu seneki ödül töreninde Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Post Malone, Kendrick Lamar ve Sabrina Carpenter gibi ünlü isimler aday gösterildi.

Kariyerinde üç Amerikan Müzik Ödülü kazanan Lopez, 2009 yılındaki törende de sahnede düşerek yaralanmıştı. O zaman Ellen DeGeneres'in programında yaşadığı kazayı, "Dansçının sırtı terden kayganlaşmıştı. Provada hep tişört giyiyorlardı ama gösteride çıplak sırta bastığımda ayaklarım ıslandı ve kaydım" diye anlatmıştı.

2025 Amerikan Müzik Ödülleri, 26 Mayıs'ta CBS kanalında yayınlanacak ve Paramount+ platformunda da izlenebilecek.

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?

Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.