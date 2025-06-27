Jeff Bezos ve Lauren Sánchez'in haftalar önce gizlice evlendiği ortaya çıktı

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ile televizyon sunucusu Lauren Sánchez'in Venedik'te üç gün sürecek ihtişamlı düğün töreni başladı. Ancak çiftin bu görkemli kutlamalardan haftalar önce gizlice evlendiği ortaya çıktı. Etkinlik planlamasında görev alan ve çiftin yakın çevresinden olduğu belirtilen bir kaynak, "Jeff ve Lauren bir aydan uzun süredir evli. Nikâh tamamen yasal ve Amerika'da kıyıldı" açıklamasında bulundu.

VENEDİK TÖRENİ SADECE SEMBOLİK

Bu hafta düzenlenen ve basına "düğün" olarak yansıyan etkinliğin aslında sembolik olduğu öğrenildi. Aynı kaynak, "Kutlamaları planlarken zaten evli olduklarını açıkça belirttiler. İtalya'da herhangi bir evlilik lisansına başvurmadılar çünkü gerek yoktu. Cuma günü yapılacak törende yüzük takılsa da ya da yemin edilse de, İtalyan yasalarına göre geçerliliği yok," ifadelerini kullandı.

BEZOS EVLİLİĞİ DOĞRULADI, ÖN ANLAŞMA YAPILDI

İddiaya göre Jeff Bezos, hem evliliği doğruladı hem de çiftin, servetini koruma altına almak amacıyla evlilik öncesi mal rejimi anlaşması imzaladığını belirtti. Bezos'un servetinin 244 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

KUTLAMA VENEDİK'TE BAŞLADI

Çift, hafta başında Venedik'e ulaşarak kutlamalar için hazırlıklara başladı. Bezos ve Lauren Sánchez, süperyat Koru'nun destek gemisi Albeona'dan bir helikopterle alınarak Venedik'teki tören alanına geçti.

MALİYET: 46 İLA 56 MİLYON DOLAR ARASI

Reuters'ın haberine göre, Venedik kentinin bağlı olduğu Veneto bölgesinin başkanı Luca Zaia, 24 Haziran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin düğün ve ilgili tüm organizasyonların maliyetini karşılamak üzere 40 ila 48 milyon Euro (yaklaşık 46,5 – 55,6 milyon dolar) harcamasının beklendiğini belirtti.