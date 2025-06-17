Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, katıldığı The View adlı ABD televizyon programında Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek isterken, İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle konuşması yarıda kesilerek yayından alındı.

56 yaşındaki Bardem, programda İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef aldığını söyleyerek eleştiride bulundu. Her gün Gazze'de tutulan İsrailli rehinelere destek amacıyla sarı rozet takan sunucular Alyssa Farah Griffin ve Sara Haines'e seslenen Bardem, şu ifadeleri kullandı, "Rozetlerinizi görüyorum, elbette rehineler geri dönmeli. Ama Gazze'de yaşananlar artık dayanılmaz bir noktada. Her gün milyonlarca insanla birlikte ben de o korkunç görüntüleri çocukların öldürülmesi, açlıktan ölmeleriizleyerek acı çekiyorum."

"BU BİR SOYKIRIM"

Javier Bardem, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonları "soykırım" olarak tanımladı. Bu görüşünün, uluslararası hukukçular, insan hakları savunucuları ve Holokost'tan kurtulan bazı isimlerin açıklamalarıyla örtüştüğünü belirtti.

Bardem, "İsrail'in cezasızlıkla bu eylemleri sürdürebilmesi, ABD'nin silah ve ekonomik desteğiyle bu politikaları desteklemesi ve Avrupa'nın sessizliği, çok tehlikeli bir ortam yaratıyor. Eğer bu gidişata karşı ses çıkarmazsak, felaket büyüyecek" dedi.