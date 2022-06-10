Jason Alexander, Sam Asghari ile evlenen eski eşi Britney Spears'in düğününde olay çıkardı - Haberler

40 yaşındaki şarkıcı Britney Spears ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni Sam Asghari, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir törenle dünyaevine girdi. Şarkıcının Los Angeles'te düzenlenen düğününe, şarkıcının 2004'te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander'ın evliliği engelleme girişimi damga vurdu.

İLK EŞİ DÜĞÜNÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

TMZ'de yer alan habere göre, Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü basarak olay çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander'ın polise "O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim" dediği belirtildi.

BRITNEY SPEARS'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart USA TODAY'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende" dedi.