Haberler

Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müstehcen sahneleri nedeniyle RTÜK'ün inceleme başlattığı Jasmine dizisine bir kötü haber de TV+ platformundan geldi. HBO Max ile ortak lisans anlaşmasına sahip olan şirket, diziyi yayından kaldırdı.

  • TV+ platformu, HBO Max ile ortak lisans anlaşmasıyla yayımlanan Jasmine dizisini müstehcen sahneler içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırdı.
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Jasmine dizisinin genel ahlak, aile yapısı ve toplumsal değerlere aykırı olduğu iddiasıyla inceleme başlattı.

HBO Max'in ortak lisans anlaşmasıyla TV+'ta yayımlanan, Jasmine dizisi, müstehcen sahneler içerdiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı.

JASMİNE'İ YAYINDAN KALDIRDILAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dizinin "genel ahlak, aile yapısı ve toplumsal değerlere aykırı olduğu" iddiasıyla inceleme başlatmıştı. RTÜK'ün bu adımı sonrasında, HBO Max ile ortak lisans anlaşmasına sahip olan TV+ platformu da diziyi yayından çekme kararı aldı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Öte yandan RTÜK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun Dikkatine! Dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

"GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAK"

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...

AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNowiwi com:

Bu haberdeki resimde, beyaz renk kürk giymiş bir bayan var. O kürk ün kolunun üzerinde, siyah harfler ile .. Nowiwi .. yazısı olsaydı.. ne kadar ilginç olurdu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi

Aylardır cezaevindeydi! Eski AK Partili vekilin cezası belli oldu
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Anlaşma neredeyse tamam! Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz takviye

Anlaşma tamam gibi! Fener'den orta sahaya yıldız hamlesi
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi

Aylardır cezaevindeydi! Eski AK Partili vekilin cezası belli oldu
Milyonlarca takipçisi vardı! Genç fenomen Tucker Genal hayatını kaybetti

Milyonlarca takipçisi olan genç fenomen hayatını kaybetti!
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar

Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Juventus, efsane 10 numarası Del Piero'ya özel formayı Kenan Yıldız ile tanıttı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Kenan Yıldız'a büyük onur
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
title