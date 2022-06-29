Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu

Ibaraki Prefecture şehrinde bulunan tren istasyonun güvenlik kamerası görüntülerinde Rina'nın trenden inip 33 yaşındaki Hiroyuki Sampei isimli adamın aracına bindiği görüldü.

Aile, Rina'nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine polise haber verdi. Polis yaptığı aramada ormanlık alanda Rina'nın cesedini çıplak bir şekilde ağaca bağlı olarak buldu.

Rina'nın cesedini bulan polis, fotoğrafı yayınlayınca hayranları ölü bulunan kişinin Rina olduğunu hemen anladı.

Polis, Rina'nın bulunduğunda günler önce ölmüş olduğunu açıkladı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını devam ettirirken Rina ile görülen adamın sorgusu alındı.