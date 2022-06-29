Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu - Haberler

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Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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23 yaşındaki Japon cinsel içerikli film yıldızı Rina Arona, ormanda çıplak bir şekilde ağaca bağlı ölü bulundu. Rina'nın, ortadan kaybolmadan önce en son 5 Haziran günü bir adamla görüldüğü ileri sürüldü.

Ibaraki Prefecture şehrinde bulunan tren istasyonun güvenlik kamerası görüntülerinde Rina'nın trenden inip 33 yaşındaki Hiroyuki Sampei isimli adamın aracına bindiği görüldü.

Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu

Aile, Rina'nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine polise haber verdi. Polis yaptığı aramada ormanlık alanda Rina'nın cesedini çıplak bir şekilde ağaca bağlı olarak buldu.

Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu

Rina'nın cesedini bulan polis, fotoğrafı yayınlayınca hayranları ölü bulunan kişinin Rina olduğunu hemen anladı.

Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu

Polis, Rina'nın bulunduğunda günler önce ölmüş olduğunu açıkladı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını devam ettirirken Rina ile görülen adamın sorgusu alındı.

Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu

Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Japonya Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

ÖZGÜR KARDEŞ:

bu bebeğe kıyılır mı be caniler.

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