İzzet Antebi'nin Eski Eşindan Şok Eden İddia!

Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Antebi'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Didem Sarı, sosyal medya hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı.

"DAHA BOŞANMADAN..."

Didem Sarı, yazışmayı "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı.

"BÜTÜN GECE AKLIMDAYDIN"

Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği Şıkel'in ise "Bütün gecce aklım sendeydi" dediği görüldü.

Mesajlarda İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in kalp emojili konuşmaları yer alıyor.

GÖZLER ŞIKEL VE ANTEBİ'YE ÇEVRİLDİ

Bu iddia sonrası Çağla Şıkel ve İzzet Antebi cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul'da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynamıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştır.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmıştır.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Şıkel ile Altuğ, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

İZZET ANTEBİ KİMDİR?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü iş adamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.

İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren Venge isimli restoranların da sahibidir.

İzzet Antebi, 2009-2021 yılları arasında Didem Sarı ile evli kalmıştır.

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