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İzmir'de 2 milyon insanı coşturan Tarkan, dünya tarihine geçti

Magazin Haberleri

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahne alan Tarkan, büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine geçti. Tarkan konseri, en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, dün akşam Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu.

Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, "O meşhur balkonlar bunlar mı?" sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı. 'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk'ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

İzmir'de 2 milyon insanı coşturan Tarkan, dünya tarihine geçti

Tarkan için Almanya'dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya'dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi.

İzmir'de 2 milyon insanı coşturan Tarkan, dünya tarihine geçti

Öte yandan Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.

İzmir'de 2 milyon insanı coşturan Tarkan, dünya tarihine geçti

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Tarkan Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Sinan Pala:

Ücretli olsa kimse gelmezdi ücretli konserde daha ferdi tayfurun yanına yanaşamaz

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Hamit Gündoğdu:

Bizden değil haberin en doğru ve gerçek anlatımını ifade etmişlerdir. Gündoğdu meydanı gerekirse 5 milyon olur ve bu kapasite vardır.

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Metin Yalcin:

Parti kursa, ilk 5 içine girer ..))

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