İzinsiz miting yapıldığını zanneden polis, İllegal Hayatlar filminin setine baskın yaptı

Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak ünlenen, gerçek haberler üzerine çekimler yapıp komik bir şekilde halka sunan Mahsun Karaca yine yapılan haberlerden esinlenerek "İllegal Hayatlar" isimli sinema filmi çekmeye karar verdi. Film çekimlerini Adana'da yapan Karaca'nın bir sahnesi polis baskınına uğradı.

SETE POLİS BASKINI

Karaca, Adana'da kumar oynatmak için kurulan bir siyasi partinin liderinin başından geçen olayları konu alan filmin çekimleri için İstasyon Meydanı'na geldi. Mahsun Karaca rolü gereği Liberal Muhafazakar Komünist Parti Genel Başkanı olarak halka seslendiği ve kalabalığın da Karaca lehine sloganlar attığı sırada polis izinsiz miting yapıldığını zannederek sete geldi. İzinsiz miting yapıldığını söyleyen polis, sonlandırmalarını istedi. Set ekibi ise miting yapmadıklarını film çektiklerini, sahne gereği genel başkanın halka hitap ettiğini söyledi. Polis bunun üzerine film çekimi için izinleri olup olmadığını kontrol etti. Valilikten izin alındığını gören polis, ekibe başarılar dileyerek setten ayrıldı.

260 OPERASYON YAPILAN SİYASİ PARTİDEN ESİNLENİLDİ

Mahsun Karaca, filmin Adana'da 260 kez operasyon yapılan bir siyasi partiden esinlenerek çekildiğini ve bir eleştiri filmi olduğunu söyledi. Filmde rol alan Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman ise sanatın ve sanatçının eleştirmek için var olduğunu, bu filmin de yaşanan olaylara eleştirel bir bakış açısıyla baktığını dile getirdi.