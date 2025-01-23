Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! 'Katil kim?' sorusu yine yanıtsız kaldı

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Ivanka Trump'ın yemin törenindeki mücevherlerinin değeri dudak uçuklattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde kızı Ivanka Trump'ın taktığı mücevherlerin toplam değerinin 1.1 milyon doları aştığı öğrenildi.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı yemin töreninde kızı Ivanka Trump'ın taktığı mücevherlerin toplam değerinin 1.1 milyon doları aştığı ortaya çıktı.

43 yaşındaki Ivanka, yemin töreni etkinliklerinde Leviev markasından seçtiği pırlantalarla dikkat çekti. Törenden önceki akşam yemeğinde 900 bin dolar değerinde küpeler takan Ivanka, balo gecesinde de 180 bin dolarlık pırlanta kolye ve 60 bin dolarlık küpelerle göz kamaştırdı.

Ivanka Trump'ın yemin törenindeki mücevherlerin değeri dudak uçuklattı

AUDREY HEPBURN'UN ELBİSESİNDEN ESİNLENDİ

Liberty Balosu'nda Ivanka'nın tercihi, Audrey Hepburn'ün 1954'te Sabrina filminde giydiği tarihi elbiseden esinlenerek hazırlanan özel bir tasarım oldu. Hepburn'ün ikonik kıyafetinin yeniden yorumlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ivanka, Givenchy ekibine teşekkür etti.

First Lady Melania Trump da törende şık bir görünüm sergiledi. Lacivert palto ve geniş kenarlı şapkasıyla dikkat çeken Melania'nın şapkası sosyal medyada esprilere konu oldu. Tasarımcı Eric Javits, şapkanın sade ve klasik bir görünüm için özel olarak tasarlandığını açıkladı.

Trump çifti, yemin töreninin ardından üç ayrı baloya katıldı. Askeri temalı balodan başlayarak gece boyunca dans eden çifte, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve eşi de eşlik etti. Trump, "Bu kadar çok destekçimiz olduğu için üç ayrı balo düzenledik" açıklamasında bulundu.

Ivanka Trump'ın yemin törenindeki mücevherlerinin değeri dudak uçuklattı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
img

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
img

150 kişi birbirine girdi! Bıçaklananlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.