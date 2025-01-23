Ivanka Trump'ın yemin törenindeki mücevherlerinin değeri dudak uçuklattı

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı yemin töreninde kızı Ivanka Trump'ın taktığı mücevherlerin toplam değerinin 1.1 milyon doları aştığı ortaya çıktı.

43 yaşındaki Ivanka, yemin töreni etkinliklerinde Leviev markasından seçtiği pırlantalarla dikkat çekti. Törenden önceki akşam yemeğinde 900 bin dolar değerinde küpeler takan Ivanka, balo gecesinde de 180 bin dolarlık pırlanta kolye ve 60 bin dolarlık küpelerle göz kamaştırdı.

AUDREY HEPBURN'UN ELBİSESİNDEN ESİNLENDİ

Liberty Balosu'nda Ivanka'nın tercihi, Audrey Hepburn'ün 1954'te Sabrina filminde giydiği tarihi elbiseden esinlenerek hazırlanan özel bir tasarım oldu. Hepburn'ün ikonik kıyafetinin yeniden yorumlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ivanka, Givenchy ekibine teşekkür etti.

First Lady Melania Trump da törende şık bir görünüm sergiledi. Lacivert palto ve geniş kenarlı şapkasıyla dikkat çeken Melania'nın şapkası sosyal medyada esprilere konu oldu. Tasarımcı Eric Javits, şapkanın sade ve klasik bir görünüm için özel olarak tasarlandığını açıkladı.

Trump çifti, yemin töreninin ardından üç ayrı baloya katıldı. Askeri temalı balodan başlayarak gece boyunca dans eden çifte, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve eşi de eşlik etti. Trump, "Bu kadar çok destekçimiz olduğu için üç ayrı balo düzenledik" açıklamasında bulundu.