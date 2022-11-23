İtalyan modelle aşk yaşamaya başlayan Tuan Tunalı'dan sarmaş dolaş poz

Oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı. İtalyan model sevgilisi ile öpüştüğü kareyi Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Nikah masasına oturmasını beklenen çift geçen yıl ilişkilerini sona erdirmişti. Yakışıklı oyuncu bu sefer de gönlünü İtalyan modele kaptırdı.

ÖPÜŞME POZUNU PAYLAŞTI

Tuan Tunalı, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Tunalı bir süredir İtalyan model sevgilisi Angela Caccamo ile aşk yaşıyor. İstanbul'a gelen Caccamo sosyal medya hesabından Tuan Tunalı ile öpüşürken bir fotoğrafını paylaştı. Tunalı ise paylaşımdan yapmaktan uzak durdu.