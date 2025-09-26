İşte ünlü şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir binanın 6'inci katındaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

GÜLLÜ, BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Güllü adıyla bilinen, arabesk müziğin usta ismi 51 yaşındaki Gül Tut, Yalava'nın Çınarcık ilçesinde gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6'inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

İŞTE GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI

Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, olaydan 7 saat önce Güllü'nün apartmanın merdivenlerine çıktığı görüldü.

YAKINLARININ PANİK ANLARI KAMERADA

Olaydan hemen sonra yaşananlar ise kahretti. Güllü düştükten sonra yakınlarının çığlık çığlığa sokağa fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğmuş Türk arabesk-fantezi müzik sanatçısıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarında zorlu bir hayat sürmesine rağmen güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekmiş ve 1990'lı yıllarda müzik piyasasına adım atmıştır. Özellikle "Oyuncak Gibi", "Kırılsın Ellerim" ve "Sevdalım" gibi şarkılarıyla tanınmış, "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla da bilinir hale gelmiştir. Kendine has yorumu, sahne enerjisi ve dobra kişiliğiyle halkın sevgisini kazanmıştır.