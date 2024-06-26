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İstanbul'un göbeğinde 17 dönümlük çiftlik kuran İlker Ayrık yeni işini anlattı: Aşçılık yapıyorum

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İstanbul'da 17 dönümlük araziye çiftlik kuran oyuncu İlker Ayrık, vaktinin büyük bir kısmını orada geçirmeye başladı. Çiftçilik yaptığını söyleyen Ayrık, "Aşçılık ve restorancılık yapıyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor ben hobi amaçlı yapıyorum" dedi.

Geniş Aile ve Seksenler dizilerindeki rollerinin yanı sıra sunuculuğunu üstlendiği yarışmalarla adından söz ettiren İlker Ayrık, bir süre önce İstanbul Beykoz'da çiftlik kurarak köy hayatını yaşamaya başladı. Bir süredir projelerde yer almayan oyuncu, vaktini çiftliğinde geçirmeye başladı.

İSTANBUL'DA KÖY HAYATI YAŞIYOR

Dün akşam ünlü rapçi Ceza için düzenlenen saygı gecesine katılan İlker Ayrık, Magazin Online muhabirine çiftliğinden bahsetti. Kendi meyve ve sebzesini üretmeye başlayan oyuncu "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göbeğinde 17 dönümlük çiftlik kuran İlker Ayrık yeni işini anlattı: Aşçılık yapıyorum

YENİ SEZON MÜJDESİNİ VERDİ

Yeni sezon için projelerinden bahseden İlker Ayrık "Yeni programlar için görüşüyoruz. Çok kanalla çok proje görüşüyoruz. Herhalde sonbaharda veya yılbaşına doğru bir iş yapacağız. Onun dışında YouTube'da iş yapmaya devam ediyoruz. Çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

İstanbul'un göbeğinde 17 dönümlük çiftlik kuran İlker Ayrık yeni işini anlattı: Aşçılık yapıyorum

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

İlker Ayrık İstanbul Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

Halit:

gelir amçlı değilse iyi gider gelir bekliyorsan battın demektir

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