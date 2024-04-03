İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu

Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen Serel Yereli, uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyurmuştu. Şimdilerde müzikle uğraşan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdikleri görüntü ile gündeme geldi.

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Akıntının fazla olması nedeniyle zor anlar yaşayan ikili, suya atlar atlamaz tekneye geri dönmek zorunda kaldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.