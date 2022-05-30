Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı - Haberler

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Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Valilik kararıyla Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde Emircan İğrek ve Sagopa Kajmer gibi isimlerle birlikte sahne alacağı etkinlik, ormanda konaklama yasağı gerekçesiyle iptal edildi.

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'nde vereceği konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edildi. Kararın ardından gündemden düşmeyen Mosso'nun yer aldığı bir konser daha valilik kararıyla iptal edildi.

ETKİNLİK YASAKLANDI

Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı FullFest etkinliği 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle yasaklandı. 3 gün sürmesi planlanan etkinliğin iptal olmasının ardından ünlü isimlerden bir açıklama gelmedi.

BAKANLIK FESTİVALİNDE KONSER VERECEK

Isparta'daki konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilen Melek Mosso, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir festivalde sahne alacak. Dün akşamki konserinde konu hakkında konuşan şarkıcı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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