Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı
Güncelleme:
: Sağlıklı yaşamla birlikte toplam 31 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Işın Karaca, sahnede ikinci kez talihsiz bir düşüş yaşayarak sevenlerini endişelendirdi. Urla'daki yeni düzeninde hem ruhsal hem fiziksel olarak yenilenen ünlü sanatçı, Antalya konseri öncesi yaşadığı kaza sonucu ayağını alçıda buldu. Yapılan kontrollerde ayak bileğinde zorlanma tespit edilen Karaca, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı "Gecenin sonu, gözü olanın…" notuyla duyurdu.

  • Işın Karaca toplam 31 kilo verdi.
  • Işın Karaca sahnede düşerek bacağını alçıya aldırdı.
  • Işın Karaca İzmir'in Urla ilçesine taşındı.

Yaşam tarzını değiştirip toplam 31 kilo veren Işın Karaca, sahnede ikinci kez talihsiz bir düşüş yaşadı. Daha önce ayak bileğini inciten sanatçı bu kez bacağını alçıda buldu. Karaca, son durumunu sosyal medya hesabından duyurarak talihsiz bir kaza geçirdiğini takipçileriyle paylaştı.

YENİ YAŞAM DÜZENİ VE TARZINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, son dönemde hem yaşam tarzı hem de fiziksel dönüşümüyle gündemde yer alıyor. Yoğun İstanbul temposundan uzaklaşan ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda İzmir'in huzurlu ilçesi Urla'ya taşınarak daha sakin bir yaşama geçiş yaptı. Doğayla iç içe kurduğu yeni düzeninde hem ruhunu hem bedenini yenileyen Karaca, sağlıklı yaşamı öncelik haline getirdi.

TOPLAM 31 KİLO VERDİ

Beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirten Işın Karaca, temmuz ayında 24 kilo verdiğini, daha sonra 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklamıştı. 59 kiloya düşen sanatçı, yeni görünümüyle sık sık gündeme gelmişti. Ancak Karaca, değişimi sonrası yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Konser için Antalya'ya uçan Karaca talihsiz bir kaza geçirdi. Yapılan kontrollerde ayak bileğinde zorlanma tespit edildi ve ayağı alçıya alındı.

Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

SON DURUMUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Işın Karaca, yaşadığı kaza sonrası son durumunu Instagram hesabından duyurdu. Alçıya alınmış bacağını paylaşan sanatçı gönderisini: "Gecenin sonu, gözü olanın…" notuyla paylaştı.

